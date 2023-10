Impôts, loyers, taxes : Jura vaudois et Genève, le paradis et l’enfer des célibataires

Fontaines-sur-Grandson (VD) arrive au sommet des communes les plus attractives pour les célibataires de la classe moyenne. 20min/Robin Baudraz

Vous êtes célibataire, sans enfants, gagnez 50’000 francs brut par année et vous cherchez où vous devriez habiter pour qu’il vous reste le maximum de pognon une fois payés votre loyer, vos impôts et les taxes? Les gagnants sont Fontaines-sur-Grandson (VD) et Mauborget (VD). Selon les calculs de l’institut IWP, faits en exclusivité pour «20 minutes», les deux communes vaudoises sont les plus attractives de Suisse.

Le classement change radicalement si vous gagnez 80’000 francs annuellement: là, il vous faudrait franchir la barrière de la langue et vous installer dans de petites communes du canton d’Argovie. Plus on devient riche et plus, sans surprise, c’est en Suisse centrale que le fisc sera clément avec vous, Schwytz arrivant souvent en tête. A contrario, l’arc lémanique se trouve parmi les régions les plus confiscatoires. Si vous gagnez 1 million par an, ne songez même pas, par exemple, à vous installer à Avully, Chancy ou Avusy, dans le canton de Genève.

Mauborget (VD), malgré que l’origine de son nom signifie «mauvais petit bourg», ne l’est donc pas tant sur le plan fiscal. Son syndic, Claude Roulet, ne tarit pas d’éloges. «Mauborget est aussi l’un des plus beaux villages du Jura vaudois», dit-il. Dans les bleds de la région, les loyers bas ont notamment tiré leur place au classement vers le haut.

À l’inverse, logiquement, les villes et communes du bord du Léman font pâle figure. Alors que le revenu net disponible restant pour les habitants est de 57% du revenu brut à Mauborget et Fontaines-sur Grandson, il n’est que de 31% à Lausanne, de 21% à Genève et de 14% à Cologny (GE). Mais dans ce dernier cas, c’est surtout les coûts du logement qui sont en cause. Or, pour la maire Catherine Pahnke, une fois qu’on y est, on veut y rester. «Ça ferait mal au cœur à quiconque habite à Cologny de devoir déménager», affirme-t-elle.

Méthode: ce qu’on ne compte pas compte aussi L’étude a établi les données pour toutes les communes suisses du point de vue fiscal et comprenant aussi une moyenne des loyers. Mais elle ne tient pas en compte dans son calcul, par exemple, du coût des transports pour se rendre de ces villages aux centres économiques où les personnes concernées sont susceptibles de travailler, coûts que n’ont pas forcément les personnes qui habitent en ville. L’institut IWP fera le même exercice dans les prochaines semaines, toujours en exclusivité pour «20 minutes», pour les couples sans enfants, les familles et les célibataires avec enfants.