«Exorcisme» sanglant au Panama – Jusqu'à 50 ans de prison pour les membres d’une secte

Panama : «Exorcisme» sanglant: la prison pour des membres d’une secte

Les accusés avaient tué six enfants et une femme enceinte en les rouant de coups afin selon eux de les exorciser.

Des peines jusqu’à 50 ans de prison ont été prononcées contre des membres d’une secte panaméenne qui avaient tué le 14 janvier 2020 six enfants et une femme enceinte lors d’une cérémonie visant à «chasser le démon», a annoncé vendredi le parquet panaméen.

«Chasser d’eux le démon»

Les membres de la secte ont été reconnus coupables par le tribunal de Changuinola (nord-est) d’avoir attaché leurs victimes, dont six enfants âgés d’un an à 17 ans de la communauté autochtone Ngäbe Buglé d’El Terron, avant de les tuer à coups de bâtons, de bibles et de machettes sous prétexte de «chasser d’eux le démon».