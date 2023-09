L’ONU exige l’abandon du projet de loi sur l'hijab et la chasteté

Un nouveau projet de loi en Iran «augmente considérablement les peines de prison et prévoit des amendes très lourdes pour les femmes et les filles qui n’obéissent pas au code vestimentaire obligatoire», a dénoncé Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU.

Amende multipliée par… 770

«Répressif et humiliant»

Le décret – dont le nom complet est «Projet de loi visant à soutenir la famille en promouvant la culture de la chasteté et du hijab» – «est à la fois répressif et humiliant», a estimé Ravina Shamdasani. «Les femmes et les filles ne doivent pas être traitées comme des citoyennes de seconde zone. Les autorités ont le devoir de respecter, de protéger et de garantir – sur un pied d’égalité – les droits de tous les Iraniens.»