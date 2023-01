Guerre en Ukraine : Jusqu’à 12 ans de prison pour les déserteurs ukrainiens

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promulgué une loi controversée pour alourdir les peines encourues par les militaires en cas de désobéissance et désertion.

Cette photo prise et publiée par le service de presse de la présidence ukrainienne à Kiev le 25 mars 2022 montre le président Volodymyr Zelensky s’exprimant en ligne lors d’une réunion du Conseil européen.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promulgué mercredi une loi alourdissant les peines encourues par les militaires pour désobéissance et désertion, en pleine invasion russe, un texte critiqué par les défenseurs des droits humains. Selon le texte publié sur le site du Parlement ukrainien qui l’avait adopté en décembre, les faits concernés comprennent le refus d’obéir à un ordre, les menaces envers un commandant, la désertion et la fuite du champ de bataille ou encore la consommation d’alcool.

Il interdit notamment aux tribunaux de réduire les peines ou d’accorder des peines conditionnelles aux militaires reconnus coupables. Cette disposition a suscité de vives critiques même si la lourdeur des peines n’a pas beaucoup changé aux termes de la nouvelle loi. Les soldats ukrainiens encourent jusqu’à 12 ans de prison pour désertion, jusqu’à dix ans pour désobéissance ou refus de combattre et jusqu’à sept ans pour menace envers un supérieur.

Pétition

Lors de sa discussion au Parlement, le texte avait été critiqué par les défenseurs des droits humains et plusieurs organisations avaient appelé le président à ne pas le signer. Une pétition d’opposition à la loi enregistrée sur le site de la présidence avait rassemblé près de 35’000 signatures en décembre. «Au lieu de remercier les militaires, qui ont repoussé une invasion russe à grande échelle pendant près d’un an et mis en œuvre des opérations réussies pour libérer le territoire, nous obtenons des peines de prison pour le moindre désaccord ou remarque aux commandants», accuse cette pétition.