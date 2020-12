Euro 2016 : Jusqu’à 15 ans de prison requis contre deux Russes

Jusqu’à 15 ans de réclusion criminelle ont été requis au procès des deux du Spartak Moscou accusés d’avoir laissé pour mort un fan anglais à Marseille lors de l’Euro 2016 en France.

Devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence (sud-est de la France) l’avocat général, Christophe Raffin, a requis «le maximum légal» encouru pour violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, soit «entre 14 et 15 ans», contre Pavel Kossov, auteur du premier coup de poing sur la victime. Contre Mikhaïl Ivkine, accusé d’avoir lancé une chaise vers la victime, il a demandé une peine qui ne soit pas supérieure à cinq ans, avec éventuellement du sursis.

Traumatisé, sans aucun souvenir même d’avoir mis les pieds en France pour venir voir ce match Angleterre -Russie prévu ce jour-là au stade Vélodrome, «Pepe de Pompey» a refusé de venir au procès. Seul son fils, Harry, a fait le déplacement, lors des deux premiers jours du procès, lundi et mardi, témoigner du calvaire de son père.

Pour Kossov, auteur du premier coup de poing, qui allait «mettre KO» Andrew Bache, alors que celui-ci tentait de fuir «le raid» des supporters russes, et le faire tomber de tout son poids sur le sol, il a donc requis le maximum possible. Ce coup «peut avoir provoqué une déconnexion cérébrale chez la victime, comme un KO en boxe, un court-circuit», avait expliqué jeudi un expert médical, Michel Blanc, en se demandant «comment ce monsieur Bache est encore en vie».

L’avocat général a été plus clément envers Mikhaïl Ivkine, soulignant cependant qu’»en droit français, lancer une chaise vers quelqu’un, c’est une violence, une voie de fait. Et ce même si la personne n’est pas touchée", comme semble le démontrer une vidéo dévoilée à l'audience par la défense. Mais ces deux hommes sont bien «des hooligans», «des blacks blocks du football», a insisté M. Raffin, et ce jour-là c’est à «un raid, comme un commando paramilitaire», qu’ils ont participé.