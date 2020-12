Coronavirus : Jusqu’à 20 millions d’Espagnols vaccinés d’ici juin?

L’Espagne pense vacciner 15 à 20 millions de personnes d’ici mai ou juin prochain, a annoncé vendredi le chef du gouvernement Pedro Sánchez.

En deux phases

Cette phase concernera les populations jugées prioritaires: «les personnes en maison de retraite, les professionnels de santé qui s’en occupent, les professionnels de santé qui sont en première ligne (le personnel des hôpitaux) et les personnes en situation de grande dépendance», a détaillé Salvador Illa.

Pour la deuxième phase, le gouvernement prévoit que «pour le mois de mai ou juin, nous ayons entre 15 et 20 millions d’Espagnols vaccinés», a indiqué Pedro Sánchez.

Il a expliqué que ce chiffre serait rendu possible par l’augmentation progressive du nombre de doses de vaccins que recevra l’Espagne, qui lui permettra d’accroître le nombre des bénéficiaires.

Les personnes concernées par cette deuxième phase n’ont pas été précisées, mais le plan élaboré par les autorités distingue 15 groupes et après les catégories ciblées en janvier et février, viendront notamment les personnes âgées et celles à la santé fragile.