Zurich : Jusqu’à 20’000 manifestants pour la paix en Ukraine attendus

Sous le slogan «La paix maintenant», différents partis et organisations de gauche ont appelé à manifester pour la paix en Ukraine. Le cortège a débuté vers 11 h.

Alors que des manifestations avaient déjà eu lieu dans des villes suisses à la fin du mois de février, un nouvel appel à manifester ce samedi à Zurich a été lancé par divers partis et organisations de gauche, parmi lesquels Unia et le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA). Sous le slogan «La paix maintenant, les organisations responsables veulent donner un signal contre la guerre et demandent l’arrêt des combats en Ukraine ainsi que le retrait des troupes russes.