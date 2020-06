Météo en Suisse

Jusqu’à 28 degrés aujourd’hui puis la dégringolade

Le retour d'été vendredi ne sera que de courte durée. Comme en début de semaine, les températures resteront fraîches et le temps sera pluvieux ce week-end.

Le beau temps (relatif) de ce vendredi n’est qu’une accalmie temporaire. Si le thermomètre devrait chauffer avec des pointes à 27 degrés en Valais et 28 du côté de Bâle. La météo plus ensoleillée et plus chaude que ces derniers jours ne perdurera pas ce week-end. Dès samedi, MétéoSuisse annonce qu’une vaste zone pluvio-orageuse devrait traverser la Suisse. Dimanche, les températures seront en moyenne de 10 degrés inférieures à celles de vendredi.