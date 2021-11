Pénurie de médecins – Jusqu’à 30 appels pour un rendez-vous chez le docteur

Pénurie de médecins : Jusqu’à 30 appels pour un simple rendez-vous chez le médecin

La Fédération romande des consommateurs s’est glissée dans la peau de patients en quête d’un nouveau médecin de famille.

«Un comble»

En milieu urbain, il a fallu appeler trois fois le téléphone au Locle, 13 fois à Yverdon-les-Bains, 15 à Delémont, 20 à Martigny, et jusqu’à 30 fois à Fribourg. Les résultats des régions rurales paraissent plus raisonnables: six à la vallée de Joux et deux dans la campagne genevoise. Mais il ne faut pas s’y tromper, avertit la FRC: l’offre dans ces régions y est moindre et les patients identifient donc plus facilement les lieux de consultation.