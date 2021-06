Berne : Jusqu’à 300 francs d’amende pour l’abandon de déchets

Des politiciens écologistes veulent l’introduction d’amendes sur le plan Suisse pour combattre le littering.

Le ramassage des ordures abandonnées par des personnes négligentes coûte chaque année 200 millions de francs. Une sous-commission parlementaire lance une nouvelle attaque contre ce fléau et propose l’introduction d’amendes sur le plan national rapporte la «NZZ am Sonntag». Ces élus veulent que l’abandon de déchets tombe sous le coup de la loi nationale sur la protection de l’environnement. Ainsi, toute personne qui jette ou abandonne des emballages, des mégots ou d’autres déchets se verra infliger une amende pouvant aller jusqu’à 300 francs.

Un long chemin à parcourir

Actuellement, chaque canton, voire chaque commune, a sa propre réglementation. L’un des cantons les plus stricts est Argovie, qui applique déjà les 300 francs. En Suisse romande, la fourchette de la peine pécuniaire va de 50 à 150 francs selon l’objet abandonné. À Neuchâtel, c’est 100 francs pour un mégot, tout comme à Genève. Lausanne a fixé un tarif à 150 francs depuis 2017.

Reste à savoir si le parlement se prononcera en faveur d’une telle mesure nationale, après une tentative infructueuse en 2016. Mais la sous-commission va plus loin et demande des mesures pour que les produits soient davantage respectueux de l’environnement en restant utilisables plus longtemps.