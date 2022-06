Espagne : Jusqu’à 43 degrés attendus en Andalousie

Une nouvelle vague de chaleur – la quatrième depuis août dernier – «anormale» fait suffoquer le pays.

Des étés toujours plus longs

Depuis l’ère préindustrielle, les températures ont en moyenne augmenté de 1,7 degré en Espagne (2 degrés en Europe), rappelle Ruben del Campo, qui précise que les valeurs sont non seulement plus extrêmes, mais également les épisodes de chaleur plus fréquents. Et si l’Espagne a traditionnellement des étés brûlants, concède-t-il, «ils sont un peu plus chauds chaque année et de plus en plus longs: un été dure un mois de plus que dans les années 1980», ce qui entraîne la mort de près de 1800 personnes par an.