Justice: Jusqu’à 5 ans de prison pour 11 membres du PKK à Paris

Onze membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ont été condamnés vendredi par le tribunal correctionnel de Paris à des peines allant de trois ans avec sursis à cinq ans d’emprisonnement dont un avec sursis, notamment pour extorsion et financement du terrorisme.

Ces Kurdes originaires de Turquie, et qui ne parlent pas ou peu français, étaient jugés depuis la semaine dernière pour avoir fait partie d’un «réseau» chargé notamment de collecter auprès de la diaspora du sud-est de la France la «kampanya», l’impôt révolutionnaire, pour financer le PKK. «Des montants conséquents», obtenus par des «pressions» et des «menaces de mise au ban de la communauté», a jugé le tribunal.

La qualification de «terroriste» au coeur des débats

Quatre d’entre eux comparaissaient détenus, cinq libres, et deux ne s’étaient pas présentés à l’audience. Deux hommes vont rester en prison et deux autres seront prochainement convoqués pour aller y subir leur peine. Engagé dans la lutte armée depuis 1984, le PKK est l’ennemi juré de la Turquie qui le considère comme un mouvement «terroriste», à l’instar de l’Union européenne. La qualification «terroriste» était unanimement contestée par les avocats de la défense qui n’ont eu de cesse de remettre la question au coeur des débats.

Ils ont notamment dénoncé la «parfaite ambiguïté» de l’Etat français dans ses rapports avec les Kurdes, «alliés» quand ils combattent le groupe Etat islamique (EI) en Syrie mais «terroristes» quand ils se battent contre la Turquie. «Si des membres ou des sympathisants du PKK sont indéniablement intervenus sur le front irako-syrien et ont combattu des groupes jihadistes», le PKK «ne saurait se définir uniquement par cette action» et son «caractère terroriste» est avéré, a répondu dans sa décision la présidente Murielle Desheraud.

«Des considérations politiques et non juridiques», selon la défense

«Un certain nombre d’attentats et d’actions violentes ont pu être attribuées au PKK en Turquie», a-t-elle continué, mentionnant aussi des «actions violentes» en France (dégradations de bâtiments ou de véhicules appartenant à des représentants turcs). Preuve de la complexité de la question cependant, le tribunal a suivi les réquisitions du parquet et n’a pas ordonné d’interdiction du territoire, habituelle en matière de terrorisme, en vertu «du statut de réfugiés» de la plupart des prévenus.