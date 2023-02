Asile: jusqu’à 500 militaires mobilisés pour aider

Migration : Jusqu’à 500 militaires mobilisés pour aider dans le domaine de l’asile

L’afflux de réfugiés, notamment l’Ukraine, a mis sous tension le système de l’asile. En plus de personnes du service civil, ce sont des militaires de l’armée suisse qui doivent être mobilisés . Mercredi, le Conseil fédéral a transmis au Parlement sa proposition pour une mobilisation au maximum de 500 militaires et pour une durée limitée au 31 mars 2023.

Ces soldats «apportent leur soutien au Secrétariat d’État aux migrations (SEM) pour l’aménagement et l’exploitation des infrastructures militaires supplémentaires mises à disposition et pour le transport des personnes en quête de protection et des requérants d’asile», écrit le gouvernement.