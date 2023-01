Davos: Jusqu’à 5000 soldats pour la sécurité du WEF

Un espace aérien restreint

Le Groupement de la Défense annonce que «les restrictions de l’espace aérien au-dessus de Davos courent de 10h à 17h le vendredi 13 janvier et du lundi 16 janvier à 8h au samedi 21 janvier à 17h au plus tard». Tous les vols à destination et au départ des aérodromes et héliports de la région «doivent se conformer aux dispositions et procédures spéciales élaborées par les Forces aériennes en collaboration avec l’Office fédéral de l’aviation civile».