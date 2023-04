Traversées de la Manche : Jusqu’à 6 ans de prison pour des passeurs afghans 

Neuf Afghans ont été condamnés à Paris à des peines allant de huit mois de prison avec sursis et 1000 euros d’amende, à six ans de prison et 30’000 euros d’amende, pour avoir appartenu à un groupe de passeurs vers l’Angleterre à travers la Manche. Âgés de 21 à 39 ans, ces hommes au casier vierge, jugés depuis le 11 avril, étaient soupçonnés d’avoir contribué à des degrés divers à l’organisation du départ, sur des bateaux pneumatiques, de 53 migrants.

Principalement Vietnamiens et Afghans, ces personnes avaient embarqué lors de quatre nuits en janvier, février et mars 2021, depuis des plages du nord de la France. Toutes ont été secourues dans les eaux françaises ou anglaises.

«Mises en danger des gens»

Un homme de 30 ans, considéré comme ayant eu un «rôle prépondérant», s’est vu infliger la peine la plus lourde mercredi, avec une interdiction définitive du territoire. Pendant le procès, il a contesté, assisté d’un interprète, ce rôle de «chef», reconnaissant avoir «deux, trois fois» transporté et débarqué du matériel. Mardi, la procureure avait requis des peines allant d’un an de prison avec sursis et 2000 euros d’amende, à huit ans et 50’000 euros d’amende, parlant de prévenus qui ont «mis sciemment en danger des gens».