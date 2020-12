Pandémie : Jusqu’à 70’000 vaccinations quotidiennes en Suisse dès janvier

La cheffe de la section de contrôle de l’infection de l’OFSP, Virginie Masserey, a livré une interview à la presse dominicale. Les autorités sanitaires aimeraient que nous soyons 6 millions à être vaccinés.

Le premier vaccin devrait être homologué en Suisse d’ici janvier, précise Virginie Masserey à l’hebdomadaire alémanique. Il est ensuite prévu de démarrer les vaccinations dans tout le pays en même temps. Celles-ci devraient durer six mois, jusqu’à l’été, et toucher au total six millions de personnes.

Certains cantons déjà prêts

Les groupes à risque doivent être vaccinés en premier lieu, rappelle Virginie Masserey. Outre les personnes âgées, il s’agit de diabétiques, de personnes souffrant de maladies pulmonaires chroniques ou d’hypertension. Afin que ces groupes soient vaccinés le plus rapidement possible, l’aide de médecins de famille sera nécessaire. Ceux-ci contacteront et vaccineront leurs patients au plus vite.