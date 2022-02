Vaud – Entre 36 mois et 8 ans de prison pour les braqueurs lituaniens

En octobre 2020, ils s’étaient attaqué à une bijouterie de Villars-sur-Ollon (VD) , avaient brutalisé et ligoté le propriétaire des lieux, avant de s’enfuir avec montres et bijoux. Mardi, le représentant du Ministère public a comparé cette bande de prévenus d’origine lituanienne à une armée. Mercredi, ils en ont pris pour leur grade. Tous ont été reconnus coupables de brigandage par métier. Le Tribunal criminel de l’Est vaudois a suivi, dans les grandes lignes, le réquisitoire du Procureur Cédric Matthey.

À chacun son rôle

La peine la plus lourde revient au «lieutenant» de cette armée, «responsable du groupe», qui écope de 8 ans de prison et 80 jours-amende à 30 francs. Sa collaboration à l’enquête a joué en sa faveur. Car antécédents il y a. À titre d’exemple, ce quadragénaire avait déjà menacé les collaborateurs d’une bijouterie et galerie d’art genevoise, armé d'un spray au poivre en forme de pistolet et d'une pioche. Il a aussi, entre autres, été reconnu coupable de vol par métier, violation de domicile et entrée illégale et séjour illégal.