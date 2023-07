Relève: Jusqu’à 90% de candidats échouent à devenir policier

La Suisse fait face à un manque de policiers et de policières comme dans le canton du Jura par exemple. Ce phénomène pourrait s’expliquer par le taux d’échec aux examens d’entrée qui oscille entre 40% dans les Grisons et 90% Winterthour, Appenzell Rhodes-Extérieures et Soleure. Pour la police municipale de Saint-Gall, le taux d’échec est d’environ de 36%. «Le nombre de candidats qui échouent à cause du test sportif ou du test de connaissances est assez équilibré», explique le porte-parole Dionys Widmer. Or, les places dans les écoles de police ne manquent pourtant pas, selon plusieurs polices cantonales.