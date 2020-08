Autriche Jusqu’à dix heures d’attente à la frontière coronavirus oblige

Les mesures sanitaires contre le coronavirus ont été intensifiées, en Autriche. Depuis samedi, toutes les voitures entrant sur son territoire en provenance de la Slovénie sont arrêtées pour être contrôlées.

Importants nœuds de liaison en Europe sur l’axe sud-nord, le tunnel des Karawanken et celui du Loibl, à la frontière entre la Slovénie et l’Autriche, ont vu se former des colonnes de voitures sur plusieurs kilomètres pour les retours de congés, notamment des Allemands et des Néerlandais.