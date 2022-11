France : Jusqu’à Noël, des repas à un euro pour les étudiants en galère

La rentrée universitaire 2022 a été touchée par la réalité de la précarité étudiante. La Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) a dénoncé une «véritable flambée» des frais de rentrée, avec une augmentation de plus de 13%, pour un coût moyen de plus de 1300 euros. Le syndicat étudiant Unef a de son côté estimé à plus de 6% l’augmentation du coût de la vie étudiante pour l’année à venir, soit une dépense supplémentaire de près de 430 euros pour l’année.