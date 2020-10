Caricatures : Ankara rappelé à l’ordre par l’UE

Bruxelles a condamné jeudi les provocations «inacceptables» d’Ankara au sujet de la France mais diffère toute sanction à décembre.

Deux pistes

Les relations entre la Turquie et la France se sont progressivement dégradées depuis l’an dernier, en raison notamment de désaccords sur la Syrie, la Libye et la Méditerranée orientale. Les tensions sont également très fortes avec la Grèce et Chypre à cause de querelles sur les frontières maritimes dans des zones riches en champs gaziers en Méditerranée orientale.