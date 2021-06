Afghanistan : Jusqu’à présent, le retrait américain a été mené tambour battant

Selon le souhait de Joe Biden, les soldats américains sont en pleine opération de retrait d’Afghanistan. Mais la percée des talibans pourrait ralentir la cadence.

Mais plusieurs facteurs risquent de conduire Washington à ralentir le départ de certaines unités: les avancées sur le terrain des talibans, le sort des Afghans qui ont coopéré avec les États-Unis, et qui craignent aujourd’hui pour leur vie, et la sécurité de l’aéroport de Kaboul, vital pour le maintien d’une présence diplomatique des États-Unis dans le pays.

Pour début juillet?

Depuis le 1er mai, le retrait a été mené à un rythme tellement soutenu que certains ont estimé à début juillet la date probable de son achèvement. Selon les derniers chiffres publiés par le Pentagone, l’armée américaine a évacué du pays l’équivalent de 763 avions - cargo s C-17 chargés de matériel et remis près de 15’000 pièces d’équipement à une agence du Pentagone pour qu’elles soient détruites. Le commandement central a cédé le contrôle de six installations aux forces afghanes et le retrait a été effectué à «plus de 50%» en moins de deux mois.