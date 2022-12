Jusqu’à quand pouvons-nous manger les biscuits de Noël?

Commençons cet article par une bonne nouvelle: si après la dinde de Noël et la copieuse bûche, vous n’êtes tout simplement plus prêts à manger de mignardises, vous n’êtes pas obligés de jeter vos biscuits, qui peuvent se garder. Les biscuits à la vanille, les pains d’épices et autres milanais peuvent en effet très bien se conserver. Mais pas tous à la même vitesse. Voici nos astuces.

Que grignotons-nous exactement?

En général, les biscuits contiennent de la farine, du cacao, du beurre et du sucre. Ces ingrédients n’ont pas de date de péremption. Ils sont soit tellement secs, soit tellement gras qu’ils ne peuvent pas moisir, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Le problème: selon la recette, des œufs, du lait et de la confiture se glissent aussi dans la pâte. Et ces éléments ont tendance à transformer de délicieuses bouchées en de méchants maux de ventre.

Voici comment procéder: les biscuits sablés, les demi-lunes à la vanille et tout ce qui est sec se conservent jusqu’à quatre semaines. À condition qu’ils soient conservés de manière adéquate. Nous allons y venir plus loin dans l’article.

Vous êtes fans de biscuits fruités avec de la confiture, de macarons à la noix de coco ou vous aimez garnir vos variations de massepain ou de crème? Délicieux, mais malheureusement pas pour longtemps: vous devriez les avoir terminés en une semaine.

Les gagnants absolus en matière de longévité sont les pains d’épices. Après la cuisson, ils ont besoin de deux semaines avant d’être vraiment délicieux. Ensuite, on peut encore les savourer jusqu’à trois mois. Si l’envie nous prend lors des premières grillades au printemps, ce n’est donc pas un problème.

Attention au stockage

Il ne reste plus qu’une question: qu’est-ce qui se conserve le mieux et comment? Les biscuits secs seront parfaitement conservés dans une boîte en fer bien fermée. Plus l’environnement est sombre et frais, mieux c’est. Si vous craignez que l’envie de biscuits vous prenne en été, il est même possible de les congeler et les dégeler ensuite à l’air libre ou au micro-ondes.