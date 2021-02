France : Jusqu’à trois ans de prison pour avoir offert une queue de loup

Jean-Marie Bernard, élu local français, comparaît lundi devant la justice pour avoir offert une queue de loup à une représentante de l’État. Il risque jusqu’à trois ans de prison et 150’000 euros d’amende.

L’élu, qui avait revendiqué un «acte politique», risque trois ans de prison et 150’000 euros d’amende pour le délit de détention, transport et cession d’une partie d’espèce protégée.

«Ce procès n’aurait jamais dû avoir lieu»

C’était «un clin d’œil que j’ai voulu faire et un geste fort: les préfets passent, le loup reste et les éleveurs sont toujours aussi désespérés», avait déclaré à l’AFP Jean-Marie Bernard en février 2020.

«Il y a d’autres façons de lancer le débat»

«Si on veut s’en sortir et maintenir possible la cohabitation (du pastoralisme et du loup), ce n’est pas par ces actes que l’on va y arriver», regrette Hervé Gasdon, le président de la Société alpine de protection de la nature FNE-05, qui avait également déposé une plainte.