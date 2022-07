Logiciel : Jusqu’à un million de dollars offert pour le bien d’un rançongiciel

Le groupe de pirates derrière Lockbit, l’un des principaux ransomwares du marché, lance un programme de récompense de découverte de failles de sécurité.

Initiative inédite dans le domaine du ransomware: les auteurs du redoutable rançongiciel Lockbit, actuellement l’un des plus utilisés dans le monde, ont profité de la sortie de la version 3 pour annoncer un programme de récompense de découverte de failles de sécurité, communément appelé bug bounty. Invitant «tous les chercheurs en sécurité, hackers éthiques et non éthiques de la planète» à participer à son programme, le gang de pirates promet des rémunérations allant de «1000 à 1 million de dollars» selon le degré de gravité de la faille signalée.