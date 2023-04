Le chanteur Gjon’s Tears sort son premier album, The Game

Pourquoi avoir pris autant de temps avant de publier un disque?

On pourrait imaginer qu’il faut toujours rebondir sur des expositions médiatiques. Je n’ai pas voulu le faire. Je n’étais pas, à ces moments-là, entouré par les bonnes personnes, tant musicalement qu’artistiquement.

Pop, rock, disco ou encore folk, votre album explore de nombreux styles.

Jusqu’alors, les gens me connaissaient pour mes ballades, comme «Tout l’univers» que j’ai interprétée à l’Eurovision. En réalité, il y a d’autres styles musicaux qui me touchent. C’était important pour moi, au travers des chansons de cet album, très différentes les unes des autres, de présenter toutes les facettes qui me composent.

En live, vous êtes très explosif et énergique. Sur votre album, on ne ressent pas cette folie caractéristique qui vous anime sur scène.

Un disque, c’est le Saint-Graal pour un artiste. Pour cette raison, j’ai voulu enregistrer mes chansons dans des versions clean, propres dans leurs arrangements et leurs constructions. Cela permet également aux gens, à la différence de mes concerts dans lesquels je joue instinctivement avec la grande amplitude de ma voix, de mieux comprendre les paroles, les messages que je désire faire passer.

Vous présentez «The Game» comme une playlist.

Oui, car il n’y a pas d’ordre pour écouter ses titres. Ou presque. Il faut quand même entendre «The Game» en premier et «My Last Goodbye» en dernier. Dans la chanson «The Game», je donne de nombreuses explications sur le sens de l’album, du jeu que l’on perd, mais qui ne nous empêche pas de continuer de jouer. Il y est aussi question d’écologie: je constate que l’on vit dans un monde où tout brûle et que l’on continue de jouer avec la planète sans tenir compte de ce qu’il se passe. Dans «My Last Goodbye», on est mort. J’évoque la séparation du corps d’avec l’âme et le regard que porte cette dernière sur le chaos laissé sur Terre.

Un mot sur l’émouvant morceau «Cancer», enregistré avec Ibrahim Maalouf.

Cette chanson est née en piano-voix juste après que je suis allé rendre visite à une amie qui souffrait d’un cancer et qui venait d’entrer aux soins intensifs. Pour l’enregistrer dans une version plus riche, j’ai immédiatement pensé à Ibrahim Maalouf et à sa trompette pour apporter le côté solennel. Pour les violons, j’ai collaboré avec la personne qui a travaillé sur les arrangements de «Pearls», single qui me touche beaucoup, de Sade. Malheureusement, mon amie est décédée. Je n’ai pas eu l’occasion de lui faire écouter le titre.

Comment s’est passée votre collaboration avec Zazie sur «Silhouette», qu’elle a coécrit?