Loisirs - Jusqu’où faudra-t-il garder le masque à la piscine?

Le flou règne

La piscine de Marignac, à Lancy (GE), annonce sur son site internet que «le port du masque est obligatoire en tout temps (dans les files d’attente, dans les couloirs et vestiaires, au restaurant, aux bords des bassins), sauf dans l’eau». Les piscines de Montchoisi à Lausanne et la Fleur-de-Lys à Prilly (VD), qui ouvrent aussi le 8 mai, n’évoquent pas sur leurs sites internet le port du masque ni les lieux où il faut être masqué ou pas. Seules les capacités d’accueil sont précisées: 400 personnes pour la première et 2800 personnes au maximum/jour pour la seconde. La piscine d’Aigle (VD) qui ouvre ce week-end ne publie aucune information liée aux directives sanitaires sur son site internet. Idem du côté de Morges (VD) et de Bellerive à Lausanne, qui ouvrent le 13 et le 15 mai. À Pully (VD), par contre, la Ville espère que le Canton va lever l’obligation du port du masque dans l’enceinte des piscines. Au-delà des frontières de la Suisse romande, des exploitants de piscines à Berne et Köniz (BE), aussi, nagent en eau trouble, selon la Berner Zeitung. Le conseiller local de Köniz Thomas Brönnimann témoigne que «pour le moment, presque tout n’est pas encore clair».