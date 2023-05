France: des affiches dépeignent Macron en Hitler

Emmanuel Macron a été affublé d’une moustache à la Hitler, et ce n’est pas la première fois. En juillet 2021 déjà, en pleine pandémie, des affiches satiriques avaient été placardées dans le sud de la France. Le président français avait alors décidé de porter plainte contre l’auteur de cette opération. Plus récemment, en avril dernier, une fresque murale représentant le chef de l’État en Führer avait fait scandale à Avignon (sud). Cette fois-ci, c’est à nouveau de la cité des Papes que provient la polémique.

Selon France Bleu , plusieurs dizaines d’affiches reprenant la fameuse fresque murale ont été placardées dans la nuit de mercredi à jeudi dans le centre-ville. On y voit Macron caricaturé en Hitler avec une moustache où l’on peut lire: «49.3». Le parquet d’Avignon a ouvert une enquête pour injure publique envers le président de la République et provocation à la rébellion, rapporte Franceinfo . En parallèle, la mairie d’Avignon a demandé à l’entreprise chargée de l’affichage de retirer les visuels.

Cette nouvelle attaque dirigée contre le président français a fait réagir Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. «Jusqu’où iront-ils dans l’indignité et dans l’abject?» s’est-il insurgé sur Twitter, réclamant la sanction «la plus sévère possible». Le parti présidentiel Renaissance en Vaucluse a également fait part de son indignation. Les personnes à l’origine de cette opération risquent une amende de 12’000 euros pour injure publique. La provocation directe à la rébellion est passible d’une peine de 2 mois de prison et 7500 euros d’amende.