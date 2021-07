JO 2020 - Jusqu’où la fougue des nageurs suisses les emmènera à Tokyo?

Roman Mityukov et les Suisses ont débarqué aux Jeux en confiance. freshfocus

A Tokyo, les nageurs helvétiques semblent plutôt détendus. Devant les médias, à la veille du début de leurs compétitions (dès samedi), ils ont la banane et - malgré le contexte restrictif de ces Jeux - des étoiles plein les yeux. « L’arrivée dans le village olympique était incroyable, avec les anneaux. Des mesures sanitaires ont été mises en place, mais on a la possibilité de croiser plein d’athlètes. C’est hyper convivial et tout est surdimension n é » , s’émerveille Roman Mityukov.

Avec son homologue Jérémy Desplanches (argent sur 200 m 4 nages) et la Zurichoise Lisa Mamié (argent sur 200 m brasse), le Genevois (bronze sur 200 m dos) fait partie des trois nageurs de la délégation suisse à avoir débarqué au Japon auréolé d’une médaille aux Européens de Budapest en mai . « Ça m'a mis en confiance et je vais essayer de nager de manière identique ici, explique celui qui entrera d’abord en lice avec le s séries du 100 m libre, lundi. En revanche, je ne suis pas quelqu’un qui aime s’exprimer sur ses objectifs. Je le répète: je suis en confiance, je sais que je me suis bien entraîné ces deux dernières années, mais on va y aller pas à pas. »

De l’avenir

A Tokyo, c’est peut-être un peu tôt pour parler de podium olympique . Mais nul doute que la jeune garde de la natation helvétique a de l’avenir. Il y a Roman Mityukov (20 ans) et Lisa Mamié (22 ans, 100 m et 200 m brasse). Mais il y a aussi le Thurgovien Antonio Djakovic (18 ans, 200 m et 400 m libre) et le Tessinois Noé Ponti (20 ans, 100 m et 200 m papillon).

A côté, Nils Liess (24 ans) fait figure de nageur expérimenté. « D’ailleurs, j’essaie un peu d’encadrer les jeunes dans les relais » , sourit le troisième Genevois de la délégation, cantonné aux disciplines par équipes aux JO 2020 (4 x 100m et 4 x 200 m). « Je ne suis pas plus frustré que ça. D’autant qu’on a du potentiel (ndlr: avec Djakovic, Mityukov et Ponti). On va pouvoir jouer sur la fougue. »

Desplanches y croit

Ça se fera sans Jérémy Desplanches. « Je ne nage pas assez vite pour faire partie du relais » , se marre le chef de file du groupe. C’est que le champion d’Europe 2018 du 200 m 4 nages mise surtout sur sa discipline. Dans le Tokyo Aquatics Center, il s’alignera certes d’abord en séries du 100 m brasse, samedi (13h27 en Suisse). Mais davantage en guise d’échauffement en vue de « son » épreuve; celle dans laquelle il espère briller. Et décrocher une médaille olympique? « J’ai le 12e ou 13e temps de tous les nageurs présents aux Jeux, cette année. Si je veux ne serait-ce qu’aller en finale, il va falloir que j’explose mon record national (1’56’’56). Mais j’y crois! »