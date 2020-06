Livraison de repas

Just Eat Takeaway va racheter Grubhub

Le groupe de livraison de repas anglo-néerlandais Just Eat Takeaway va devenir numéro 1 mondial hors Chine en avalant l’Américain Grubhub.

«La combinaison Just Eat Takeaway.com et Grubhub va devenir le numéro un mondial de la livraison de repas en ligne hors de Chine, avec des marques fortes qui vont connecter les restaurants partenaires à leurs clients dans 25 pays», a souligné l’entreprise européenne dans un communiqué.

Le nouveau groupe «sera bâti autour des quatre marchés de livraison de repas à domicile parmi les plus profitables: les États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l’Allemagne», souligne le communiqué.

Frilosité

Récente fusion

Just Eat Takeaway est le fruit d’une récente fusion entre la société de livraison de repas britannique Just Eat et le néerlandais Takeaway et qui a obtenu en avril le feu vert du régulateur britannique de la concurrence, le CMA.