Royaume-Uni : Juste avant sa mort, il devient irlandais pour contester le Brexit

L’écrivain britannique John Le Carré, europhile convaincu, a fait un ultime pied de nez au Brexit, en changeant de nationalité juste avant de décéder.

Le Brexit a provoqué un afflux de demandes de la nationalité irlandaise de la part de Britanniques ayant des origines dans ce pays, pour conserver la liberté de circulation dans l’Union européenne. John Le Carré est mort en décembre d’une pneumonie, à l’âge de 89 ans. Le Carré, de son vrai nom David Cornwell, a écrit vingt-cinq romans et un volume de mémoires, «The Pigeon Tunnel» (2016). Il a vendu au total plus de soixante millions de livres dans le monde.

Le Brexit: «Une folie»

Il s’était inspiré de sa carrière d’agent secret, ruinée par l’agent double britannique Kim Philby qui avait révélé sa couverture et celle de nombreux de ses compatriotes au KGB, le poussant à démissionner du MI6. Dans son dernier roman, paru en octobre 2019, cet europhile dressait un portrait sans concessions du premier ministre Boris Johnson dépeint en «porc ignorant» et qualifiait le Brexit de «folie».

Intitulé «Agent Running in the Field», le roman se déroule en 2018 et raconte l’histoire de Nat, un agent de 47 ans du MI5, le service de renseignement britannique, en proie au doute quant à l’avenir de son pays et qui révèle à sa fille ses choix de carrière. Décrivant une Grande-Bretagne en «chute libre», Nat fait l’inventaire des raisons qui l’amènent à douter de l’absence de pouvoir démocratique dans son pays. Dans son article, Philippe Sands souligne aussi l’amour de John Le Carré pour l’Allemagne et la langue allemande qu’il parlait couramment.