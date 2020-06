États-Unis

Juste comme ça, il met K.-O. une dame choisie au hasard

Un trentenaire a agressé une nonagénaire croisée sur un trottoir de New York, vendredi. L’homme, qui a déjà environ 65 arrestations à son actif, a été interpellé mardi.

Une caméra de surveillance postée sur la Troisième Avenue a immortalisé une agression surréaliste, vendredi à New York. Les images montrent un jeune homme et une dame âgée cheminer sur le trottoir. Au moment où ils se croisent, l’individu pose sa main sur le visage de sa victime et la pousse. Déséquilibrée, la malheureuse fait une lourde chute, manquant de se taper la tête contre une borne hydrante. Impassible, l’agresseur jette un bref regard en arrière et poursuit sa route, l’air de rien.