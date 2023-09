Justice: Il jacule sur une femme endormie dans un train: condamné

Un lundi matin, juste avant que le train n’atteigne Baden, le jeune homme s’est approché de sa victime et a éjaculé sur sa jambe et son pantalon. L’accusation soutient que l’auteur savait que la victime dormait et qu’elle ne le remarquerait donc pas, comme l’écrit «Aargauer Zeitung». Il a sciemment abusé d’elle.

Confondu grâce à son ADN

L’agresseur a été confondu grâce à une analyse ADN. Il s’avère qu’il était déjà connu de la justice. Le procureur de Lenzburg-Aarau l’avait condamné à une amende avec sursis en décembre 2021 pour agression et insulte. Plus tard, en septembre 2022, le procureur d’Emmen avait prolongé d’un an le sursis. Désormais, la peine avec sursis devient exécutoire. Le prévenu doit s’acquitter d’une peine de 150 jours-amende à 100 francs chacune, d’une amende de 1500 francs et de frais pour 480 francs. Soit un total de près de 17’000 francs.