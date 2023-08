Justice: De faux extraits de poursuites pour avoir des apparts

Par ordonnance pénale, la trentenaire écope d’une amende avec sursis de 3600 francs pour tentative de fraude et de falsification de documents. Elle doit s’acquitter d’une amende de 900 francs. Avec les frais de procédure, la facture s’élève à 1550 francs.

Un cas similaire a également occupé la justice de Bâle-Campagne. Une mère de 52 ans a été condamnée à une amende avec sursis de 3200 francs et à une amende de 800 francs pour fraude et falsification multiple de documents. Avec les frais, elle doit payer 2208 francs. Dans ce cas, la mère et sa fille ont utilisé de faux extraits de l’office des poursuites alors qu’elles n’étaient pas solvables.