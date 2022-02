Brésil : Justice demandée pour un Congolais assassiné à Rio de Janeiro

Moïse Kabagambe a été battu à mort sur une plage de Rio de Janeiro le 24 janvier dernier, après avoir réclamé un arriéré de salaire à son patron.

Arborant des pancartes avec son portrait et des slogans contre le racisme et la xénophobie, les manifestants se sont rassemblés autour du bar de plage du quartier prisé de Barra da Tijuca où Moïse Kabagambe, qui y travaillait en tant que journalier, a été tué le 24 janvier à l’âge de 24 ans.

«Il s’agit de la mort d’un étranger qui était notre frère, parce qu’il était noir. Nous sommes ici pour montrer notre résistance, pour montrer que nous ne laisserons pas impuni ce qui s’est passé», a déclaré à l’AFP Bruna Lira, une étudiante de 19 ans portant un t-shirt sur lequel on pouvait lire «antiraciste».

Vêtus de blanc, des immigrés congolais ont dansé et chanté pendant la manifestation à laquelle ont participé des proches de Moïse Kabagambe, arrivé au Brésil en 2011 pour fuir les violences en République démocratique du Congo. Des manifestations ont également eu lieu à São Paulo, dans le Sud, et à Brasília, la capitale, ainsi qu’à Salvador et Belo Horizonte.