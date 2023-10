Deux médecins et une sage-femme prévenus d’homicide à Bâle

La mère était morte en couches et son enfant avait subi des lésions cérébrales irréversibles (image d’illustration).

En mars 2014, une femme est morte des suites d’une hémorragie interne aux urgences de l’Hôpital universitaire de Bâle. Elle avait été admise auparavant dans un autre établissement bâlois, l’Hôpital Bethesda, où il y a eu des complications alors qu’elle accouchait de son 7e enfant. Son bébé a survécu, mais il a subi des lésions cérébrales irréversibles, selon la «Basler Zeitung». Deux médecins et une sage-femme, alors responsables dans cet établissement, ainsi qu’un anesthésiste doivent répondre de leurs actes devant le Tribunal pénal de Bâle-Ville. Le procureur les accuse d’homicide involontaire et de lésions corporelles graves par négligence. Le cas est enfin porté devant le juge, près de neuf ans après ce drame et peu avant la prescription de l’affaire.