France: Quinze ans requis pour avoir tué un chauffeur de bus

Wyssem Manai et Maxime Guyennon ont été condamnés jeudi soir à 15 et 13 ans de réclusion criminelle pour avoir mortellement frappé un chauffeur de bus à Bayonne en 2020 par la Cour d’assises des Pyrénées-Atlantiques.

Le verdict, rendu après cinq heures de délibéré, est proche des réquisitions de l’avocat général, qui avait demandé 15 ans de réclusion pour les deux accusés, et rejette la demande de la défense de Maxime Guyennon de requalifier les faits en «violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours».

Père de trois filles

«On a réclamé une justice exemplaire on ne peut pas dire qu’on l’ait eue. Pour moi une justice exemplaire, ça aurait été 30 ans de prison», soit la peine maximale encourue pour les faits reprochés, a réagi Véronique Monguillot, la veuve de la victime, à la sortie de la salle.

Les deux hommes, âgés de 25 ans, comparaissaient depuis cinq jours pour des violences volontaires ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, de Philippe Monguillot, un conducteur de 59 ans, marié et père de trois filles, qu’ils avaient roué de coups le 5 juillet 2020.

Ce jour-là, après une première altercation liée à un contrôle de billet, une deuxième avait éclaté au sujet du port du masque sanitaire. Après avoir porté un coup de tête à l’un d’eux, le chauffeur avait été passé à tabac et laissé en état de mort cérébrale à côté du bus. Il avait succombé après cinq jours de coma à l’hôpital. Survenu au début d’un été post-confinement, ce drame avait déclenché une vague d’émotion nationale, une marche blanche réunissant des milliers de personnes à Bayonne.

Coup de tête

«Philippe Monguillot ce jour-là n’avait rien demandé à personne, il faisait son travail», a dit l’avocat général, évacuant une «quelconque responsabilité» de la victime: «Le coup de tête est une réalité et alors? Il ne justifie rien, il ne pourrait jamais justifier ce déferlement de violences». Plaidant pour les proches du défunt, Me Alexandre Novion a fustigé de «mauvais comédiens» qui ont «voulu faire de ce coup de tête un point névralgique du dossier».

L’avocat de Maxime Guyennon s’est employé, lui, à découper la scène, se concentrant sur les violences dont Philippe Monguillot se relève avec «une commotion cérébrale», de l’avis du médecin légiste, passible de «15 jours d’ITT». Son client aurait ensuite «tenté de rattraper» Wyssem Manai, «pour empêcher ce dernier coup de poing», a plaidé Me Frédéric Dutin qui avait demandé, en vain, de requalifier les faits reprochés à Maxime Guyennon en «violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours».

«Dangereux»

Me Thierry Sagardoytho, qui défend Wyssem Manai, avait enjoint les jurés de laisser «le bruit et la fureur à la porte de cette salle d’audience». Pour lui, «l’essence de ce procès» tient dans les propos tenus par un témoin à la barre: «Cet homme-là ne méritait pas ça et ces garçons ne méritaient pas ça.»