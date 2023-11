Justice: Greta Thunberg a plaidé non coupable à Londres

Scrutée par les journalistes à la Westminster Magistrates Court, la Suédoise de 20 ans , figure mondiale de la lutte pour l’environnement, est apparue détendue à son arrivée, plaisantant avec les autres prévenus en attendant le début de l’audience. Elle n’a pris la parole que pour confirmer son identité et indiquer qu’elle plaidait non coupable, à l’instar de quatre autres prévenus.

«Faites payer les pollueurs»

Champ pétrolier controversé

«Rosebank va nous tuer»

Londres a récemment annoncé l’octroi d’une pléthore de nouveaux permis d’exploration pétrolière et gazière, au nom de l’indépendance énergétique dont le gouvernement britannique a fait une de ses priorités. Le Premier ministre conservateur Rishi Sunak a aussi repoussé de cinq ans, à 2035, l’interdiction de la vente de voitures thermiques neuves, et reporté l’interdiction des chaudières au fioul, GPL ou charbon.

Amende à Malmö

Ces revirements ont suscité la colère des militants écologistes, qui ont intenté plusieurs recours en justice et ont multiplié les actions, à l’image du mouvement Just Stop Oil dont les militants organisent chaque jour du mois de novembre des marches pacifiques dans le centre de Londres. Ces militants se sont attiré l’hostilité du gouvernement, qui a durci la législation pour empêcher leurs actions.

La militante, qui a gagné une notoriété mondiale avec ses «Grèves de l’école pour le climat» entamées à l’âge de 15 ans, a été critiquée cette semaine pour avoir appelé à un «cessez-le-feu» entre Israël et le Hamas, et arboré un keffieh noir et blanc lors d’une marche pour l’environnement organisée dimanche à Amsterdam. Elle a été interrompue par un homme qui a tenté de lui arracher le micro, affirmant être venu pour une manifestation écologique et non pour «son point de vue politique».