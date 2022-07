Sion : Justice: peine plus corsée pour le médecin-chef «avide d’argent»

Le Ministère public du Valais a fait un recours au Tribunal cantonal pour réclamer une peine plus lourde pour l’ancien médecin-chef de l’Hôpital de Sion, condamné en première instance pour gestion déloyale. Sa défense réclamait l’acquittement. Le Tribunal cantonal vient de diviser la poire en deux en augmentant de deux mois la sanction initiale qui était de 14 mois de prison avec sursis et en revoyant à la baisse le montant détourné. Alors qu’il était reproché au prévenu d’avoir encaissé un demi-million de francs de l’industrie pharmaceutique dans le cadre d’essais cliniques de médicaments, le TC n’a retenu qu’un montant total de 194’000 francs pour deux contrats litigieux.

Le Tribunal: «Il a fait fi de l’éthique médicale»

La pharma versait le financement pour la recherche scientifique sur le compte bancaire privé du médecin, qui a travaillé à Sion de 2006 à 2014. «Les mandats privés durant la période où mon client travaillait à temps partiel lui étaient acquis sans obligation de rétrocession», a réagi dans Le Nouvelliste, Me Christophe Sivilotti, l’avocat du médecin. «Il a fait montre d’une avidité rare et fait fi de l’éthique médicale», a tranché le Tribunal cantonal, cité par le quotidien valaisan. Le médecin-chef, lui, ne jette pas l’éponge. Son avocat annonce un recours au Tribunal fédéral. Il a notamment rappelé que le compte bancaire privé du praticien figurait bien sur les contrats liant l’hôpital et les fabricants de médicaments. Selon lui, une telle pratique était courante en Valais. «Mon client a agi au vu et au su de sa hiérarchie», a souligné l’avocat.