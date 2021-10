Justice Smith: Will n’est pas son père

Justice Smith Getty Images via AFP

Will Smith n’est pas le père de Justice, même s’ils portent le même nom de famille. L’acteur de 26 ans est le jeune héros de «Genera+ion», la nouvelle série de Canal+, que l’on compare à «Euphoria».

Est-ce que Chester vous ressemble ?

Indirectement oui, car je connais beaucoup de gars autour de moi qui m’ont servi d’exemple pour incarner Chester. En fait, je pense que tous les jeunes d’aujourd’hui connaissent un Chester, quelqu’un qui a une forte personnalité et qui ne s’excuse pas pour être un individu qui se montre, qui s’affiche et qui assume sa sexualité. En général, ces personnages sont secondaires dans les séries TV. On montre qu’ils existent mais on ne s’attarde pas trop sur eux. Avec «Genera+ion», on explore enfin la mentalité et la vie d’une personne complexe. La société assume des choses fausses uniquement sur l’apparence ou le comportement. Chester fait exploser les préjugés.

Est-ce cela qui vous a aidé à faire votre coming out?

Gay, hétéro, bi, peu importe! Je déteste la notion de coming out car je refuse les stéréotypes. Quand j’ai annoncé à mes proches que j’étais gay, j’ai vite réalisé qu’en fait, je ne voulais pas me coller une étiquette. Cela n’est pas parce qu’on est dans une relation avec un homme que cela sera son mode de vie pour toujours. Je veux garder l’esprit et le cœur ouvert à toutes les possibilités.

Avez-vous choisi les tenues colorées, voire excentriques de Chester dans «Genera+ion»?

Mon style vestimentaire est plutôt de passer inaperçu mais ma sœur m’a aidé à développer un sens plus aigu de l’individualité (rire). Il y a quelque chose de libérateur à porter des hauts coupés et colorés par exemple. Tous les mecs devraient porter un crop-top rose !

Que pensez-vous de la comparaison de votre série avec «Euphoria»?

La seule similitude entre «Euphoria» et « Genera+ion » est qu’il s’agit de deux séries sur la vie des adolescents sans filtre ni censure. Les histoires et personnages sont bien différents. Les adultes utilisent des insultes, de la drogue, de l’alcool et aiment le sexe. Il est temps de montrer les ados sans tabou. Cela peut choquer, mais c’est la réalité de beaucoup de jeunes.

Est-ce que cela vous agace que l’on vous demande si Will Smith est votre père?