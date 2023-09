Sophie Turner part en guerre contre Joe Jonas

Depuis l’annonce de leur divorce, Joe Jonas et Sophie Turner ne semblent plus se supporter.

Le torchon brûle entre Sophie Turner et Joe Jonas. Alors qu’ils viennent d’annoncer leur divorce, les deux artistes semblent avoir de sérieux problèmes concernant leurs deux filles, âgées de 3 et 1 an. Jeudi 21 septembre 2023, l’actrice britannique de 27 ans a déposé une plainte contre le chanteur américain de 34 ans. Elle demande d’obtenir «le retour immédiat de ses enfants illégalement retirés ou retenus à tort» chez leur père à Miami, indiquent les documents obtenus par Page Six. La comédienne affirme dans son dossier que la «rétention injustifiée» a commencé le 20 septembre 2023. Sophie dit également avoir convenu avec son ex, en 2022, que leur «maison pour toujours» serait en Angleterre, où leur fille aînée, Willa, serait bientôt scolarisée.