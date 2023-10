Le rappeur Tekashi 6ix9ine encore arrêté par la police 

Depuis le début de sa carrière, le rappeur Tekashi 6ix9ine, 27 ans, accumule déboires et provocations.

Connu pour avoir régulièrement des démêlés avec la justice, Tekashi 6ix9ine ne semble pas près de s’assagir. Dimanche 16 octobre 2023, le rappeur a été arrêté en République dominicaine. La raison? Selon un rapport de police obtenu par le «Los Angeles Times», Daniel Hernandez, de son vrai nom, est accusé d'avoir agressé deux producteurs qui travaillaient avec sa petite amie Yailin La Más Viral. Vendredi 13 octobre 2023, l’Américain de 27 ans, accompagné de trois hommes, s’est rendu au studio d’enregistrement où la rappeuse dominicaine de 21 ans travaillait avec Cristian Anthony Rojas et Nelson Alfonso Hilario García, comme le montre une vidéo diffusée sur TMZ. On y voit ensuite l’artiste et ses acolytes quitter les lieux en courant.