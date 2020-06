Violences contre les femmes

#JusticeForTina: le Nigeria s’enflamme sur la Toile

Au Nigeria, où les manifestations de rues sont rares et souvent réprimées dans le sang, la jeunesse urbaine, engagée et ultra-connectée choisit la Toile pour crier sa colère contre les violences faites aux femmes.

Les réseaux sociaux, «un outil»

Le même jour, Vera Uwaila Omozuma (dite Uwa), 22 ans et étudiante en microbiologie dans l’État d’Edo, dans le sud du pays, a été retrouvée morte dans une église évangélique après avoir été violée et frappée à mort par ses agresseurs, selon ses proches.

«Une fois que la lumière est braquée sur eux, ils ne peuvent plus faire comme s’ils ne savaient pas», assure ce défenseur des droits de l'Homme aux plus de 500 abonnés sur Twitter.

#NousSommesFatigués

Peu après elle, les stars Don Jazzy (4,6 millions d’abonnés), Mr Eazy (1,5 million), ou encore Rema (850.000) lui ont emboité le pas, en partageant le hashtag #WeAreTired et #JusticeForAll: une première dans le monde ultra-puissant, et d’habitude peu engagé, de la musique nigériane.

«La police américaine tue les Afro-Américains et la police nigériane tue les Nigérians», a dénoncé Wizkid, le plus populaire d’entre eux (6,5 millions d’abonnés). «Trump et Buhari -le président nigérian- sont les mêmes, sauf que l’un sait utiliser Twitter et l’autre non».