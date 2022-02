États-Unis : Justin Bieber claque 1,3 million pour un NFT qui en valait cinq fois moins

Le chanteur s’est offert une œuvre représentant un singe, mais il aurait dépensé beaucoup trop selon des experts.

Justin Bieber, qui chantera en Suisse en janvier 2023 , a fait l’acquisition d’un jeton non fongible de la collection Bored Ape Yacht Club représentant un singe qui déprime, le BAYC #3001. Coût de cet achat effectué le 29 janvier 2022: 500 ETH (Ether) soit l’équivalent de 1,3 million de dollars. Seulement, selon plusieurs experts en cryptomonnaies, l’artiste de 27 ans, nommé huit fois aux Grammy Awards 2022 , a fait une mauvaise affaire.

Le BAYC 3001 acheté par Bieber a en effet été produit en de nombreux exemplaires et sa valeur réelle est estimée à 252’106 dollars par le site de référence dappradar.com. Le mari d’Hailey a donc dépensé cinq fois trop pour son NFT.

Le maître d’Oscar, chien le plus populaire sur Instagram, n’est pas la seule personnalité à avoir acheté un NFT BAYC. Jimmy Fallon, Paris Hilton, Serena William, Eminem, Stephen Curry ou encore Travis Barker ont fait de même. Le BAYC #3001 rejoint la collection riche de 619 NFT que possède Justin Bieber et dont la valeur est estimée à 285 millions de dollars, selon «Page Six».