Pop : Justin Bieber est No 1 sur Spotify

Jamais un artiste n’avait séduit autant d’auditeurs que le Canadien. Il a été écouté en août 2021 par 84 millions de personnes.

Jolie récompense pour Justin Bieber. Le chanteur de 27 ans est aujourd’hui, en date du 31 août 2021, l’artiste écouté par le plus de personnes sur Spotify. Il peut remercier ses deux singles les plus récents, «Stay» et «Peaches», qui cartonnent depuis leurs mises en ligne, respectivement en mars et en juillet 2021. Grâce à eux, le Canadien, qui a sorti l’album «Justice» au printemps 2021, a atteint la barre des 84 millions d’auditeurs mensuels sur la plateforme suédoise. Il détrône ainsi Ariana Grande, qui était parvenue à 82 millions d’auditeurs en décembre 2020, un chiffre aujourd’hui redescendu à 60 millions.