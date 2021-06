Paris : Justin Bieber reçu par Emmanuel Macron à l’Élysée

Le chanteur et son épouse, Hailey Bieber, ont discuté de questions relatives à la jeunesse avec le Président de la République et sa femme, Brigitte Macron.

Visite surprise à l’Élysée lundi 21 juin 2021: le président Emmanuel Macron et son épouse ont accueilli Justin et Hailey Bieber, rapportent «Voici» et BFM TV. Selon la chaîne d’information en continu, c’est le chanteur, de passage à Paris, qui a demandé à être reçu par le chef de l’État français.