Justice : Justin Bieber retire sa plainte pour diffamation

Le chanteur a décidé de ne plus poursuivre les deux femmes qui l’avaient accusé d’agression sexuelle, en 2020.

C’est décidé: Justin Bieber a retiré sa plainte en diffamation à l’encontre de deux femmes qui l’avaient accusé de viol, en 2020. Mardi 22 mars 2022, l’un de ses avocats a déclaré sur Sky News , que le chanteur de 28 ans «voulait aller de l’avant et laisser tomber cette affaire» pour laquelle il leur réclamait 20 millions de dollars de dommages et intérêts. Le procès devait avoir lieu en mai 2022.

C’est sur les réseaux sociaux que les deux supposées victimes avaient raconté avoir subi les assauts du Canadien, qui chantera en Suisse en 2023. Selon elles, les faits s’étaient produits en mars 2014 et en mai 2015. Les plaignantes avaient donné des détails précis sur les dates et lieux où les agressions auraient eu lieu. Face à ces graves allégations, celui qui a épousé Hailey Baldwin en 2018 avait tout nié en bloc, en postant des messages sur Twitter comportant des preuves de son innocence. Justin avait ainsi publié des factures d’hôtels, des échanges d’e-mails et le nom des personnes à ses côtés, dont Selena Gomez, avec laquelle il était en couple à l’époque, qui démontraient qu’il n’avait jamais rencontré ses accusatrices aux dates qu’elles avaient indiquées. Les avocats de la star avaient alors qualifié les propos des deux femmes de «calomnies» venant de personnes tentant de «capitaliser sur le climat de peur se propageant dans l’industrie du divertissement».