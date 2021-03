Musique : Justin Bieber revient pour faire du bien

La star canadienne va sortir un disque pour réconforter les habitants d’«une planète brisée».

Les fans de Justin Bieber peuvent se réjouir, le chanteur sera de retour le 19 mars 2021, moins d’un an après «Changes», avec le disque «Justice». «En créant cet album, mon but a été de faire de la musique qui apportera du réconfort, de faire des chansons auxquelles les gens pourront s’identifier et se connecter afin qu’ils se sentent moins seuls. La souffrance, l’injustice et la douleur peuvent donner aux gens un sentiment d’impuissance. La musique est un excellent moyen de nous rappeler les uns aux autres que nous ne sommes pas seuls», a expliqué la star sur Instagram.