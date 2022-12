Mode: Justin Bieber s’attaque à H&M

États-Unis : Justin Bieber s’attaque à H&M

H&M propose des t-shirts et des pulls sur lesquels figure Justin Bieber

En voyant la tête de Justin Bieber sur des t-shirts et des pulls H&M, on peut légitimement penser que le chanteur, présent à l’anniversaire de Billie Eilish, a donné son accord pour que son image soit utilisée. Or, il n’en est rien, comme le Canadien l’a lui-même fait savoir sur Instagram lundi 19 décembre 2022.