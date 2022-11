Atlanta (USA) : Justin Bieber se produira aux funérailles de Takeoff

Selon la radio v103, c’est le révérend Jesse Curney III qui prononcera l’éloge funèbre du rappeur durant la cérémonie baptisée «Celebration of Life for Takeoff». Un invité de taille se produira en outre durant les funérailles. D’après les informations obtenues par TMZ, Justin Bieber montera en effet sur scène. Le chanteur, qui a annulé tous ses concerts prévus jusqu’au 25 mars 2023, a collaboré avec Migos, groupe dont faisait partie Takeoff, pour les titres «What You See» et «Looking For You».